Terremoto oggi a Bologna scossa di magnitudo 3 8 con epicentro a Alto Reno Terme | sentito fino a Firenze

scossa di Terremoto alle 05:08 di oggi, 3 maggio, nel Bolognese: magnitudo 3.8 con epicentro a 2 kilometri da Alto Reno Terme e ad una profondità di 55.1 km. Sentita anche a Modena, Firenze e Pistoia. 🔗 dialle 05:08 di, 3 maggio, nel Bolognese:3.8 cona 2 kilometri dae ad una profondità di 55.1 km. Sentita anche a Modena,e Pistoia. 🔗 Fanpage.it

Su altri siti se ne discute

Terremoto Campi Flegrei oggi: Pozzuoli torna a tremare, sciame sismico nella notte, la scossa più forte con epicentro alla Solfatara - Uno sciame sismico composto finora da 7 terremoti e? stato registrato dall?Osservatorio Vesuviano questa notte nei Campi Flegrei. La scossa più forte alle ore 23,39 di magnitudo... 🔗ilmattino.it

Terremoto oggi tra Calabria e Sicilia: scossa di magnitudo 3.4 nello stretto di Messina - Nella serata di oggi giovedì 13 marzo è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.4 sullo stretto di Messina: sentito anche a Reggio Calabria.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Terremoto Potenza oggi di 4.2 avvertito a Taranto, Bari, Foggia e tutta la Puglia: scossa alle 10.01, gente in strada. Evacuati uffici e scuole - Terremoto 4.2 a Potenza avvertita oggi alle 10.01. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata avvertita in modo molto netto a Potenza e a Matera pochi minuti fa, intorno... 🔗ilmessaggero.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Terremoto in provincia di Bologna oggi, la scossa di magnitudo 3.8; Terremoto di magnitudo 3.8 in provincia di Bologna; Terremoto in provincia di Bologna, in Emilia Romagna, a Alto Reno Terme. Magnitudo 3.8. Ecco qui i dettagli; Terremoto oggi a Bologna, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Alto Reno Terme: sentito fino a Firenze. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Terremoto oggi a Bologna, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Alto Reno Terme: sentito fino a Firenze - Una forte scossa di terremoto è stata registrata dall'Ingv oggi alle 05:08 in provincia di Bologna, con epicentro a 2 chilometri da Alto Reno Terme e ad una profondità di 55.1 km. Paura anche nel ... 🔗fanpage.it

Terremoto Bologna oggi, scossa di magnitudo 3.8 tra Alto Reno Terme e Sant'Agata Bolognese - La segnalazione dell'Ingv per l'evento sismico in provincia di Bologna: «Localizzato a 2 chilometri a est tra Alto Reno Terme e Sant'Agata» ... 🔗corrieredibologna.corriere.it

Terremoto oggi in Appennino: avvertito anche a Bologna, Modena e Reggio - Bologna, 3 maggio 2025 – Una scossa di terremoto ha svegliato di soprassalto molti residenti dell’Appennino bolognese: la magnitudo rilevata dai sismografi dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e ... 🔗ilrestodelcarlino.it