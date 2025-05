Terremoto nel Bolognese | scossa di magnitudo 3 8

Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata alle 5.08 nella zona di Alto Reno Terme, sull'Appennino Bolognese. Il sisma, spiega l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è avvenuto a una profondità di 55 chilometri. I Comuni più vicini all'epicentro sono stati Alto Reno Terme e Castel di Casio, ma il sisma è stato avvertito anche a Camugnano e Sambuca Pistoiese, che si trova in Toscana. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.

