Terremoto nel Bolognese scossa di magnitudo 3 8

scossa di Terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata dall'Ingv in provincia di Bologna. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, avvenuta alle ore 5.08 e a una profondità di 55 km, sono stati quelli di Alto Reno Terme e Castel di Casio.

