Terremoto Italia scossa all’alba | dove è stata avvertita

scossa di Terremoto di magnitudo 3.8 ha svegliato l’Appennino tosco-emiliano nelle prime ore di sabato 3 maggio. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha localizzato l’epicentro ad Alto Reno Terme, in provincia di Bologna, a una profondità di 55 chilometri. Il sisma si è verificato alle 5.08 del mattino e, nonostante la sua intensità relativamente contenuta, è stato percepito distintamente in diverse città dell’Emilia, tra cui Modena, Reggio Emilia e Parma. Al momento, fortunatamente, non risultano segnalazioni di danni a persone o edifici.La zona colpita non è nuova a eventi sismici, sebbene la sua attività non raggiunga i livelli di aree limitrofe come il Mugello, noto per terremoti storici di forte entità. La sismicità dell’Appennino in questa parte dell’Emilia è considerata più modesta, ma non per questo trascurabile. 🔗 Unadidi magnitudo 3.8 ha svegliato l’Appennino tosco-emiliano nelle prime ore di sabato 3 maggio. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha localizzato l’epicentro ad Alto Reno Terme, in provincia di Bologna, a una profondità di 55 chilometri. Il sisma si è verificato alle 5.08 del mattino e, nonostante la sua intensità relativamente contenuta, è stato percepito distintamente in diverse città dell’Emilia, tra cui Modena, Reggio Emilia e Parma. Al momento, fortunatamente, non risultano segnalazioni di danni a persone o edifici.La zona colpita non è nuova a eventi sismici, sebbene la sua attività non raggiunga i livelli di aree limitrofe come il Mugello, noto per terremoti storici di forte entità. La sismicità dell’Appennino in questa parte dell’Emilia è considerata più modesta, ma non per questo trascurabile. 🔗 Caffeinamagazine.it

