Terremoto in provincia di Bologna scossa di magnitudo 3 8

Terremoto in provincia di Bologna, scossa di magnitudo 3.8 proviene da Il Difforme. Non sono stati registrati danni particolari, attualmente in corso le valutazioni dei vigili del fuoco

Scossa di terremoto in provincia di Potenza: magnitudo 4,2 avvertita dalla popolazione - Una scossa di terremoto di magnitudo 4,2 è stata registrata oggi, martedì 18 marzo, nella provincia di Potenza. Il sisma si è verificato alle 10:01, con epicentro a Vaglio Basilicata, nel Potentino, a una profondità di 14,3 chilometri. I dati iniziali forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) avevano indicato una magnitudo compresa tra 4 e 4,5. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, non solo a Potenza, ma anche in altre aree della Basilicata. 🔗laprimapagina.it

Forte scossa di terremoto 4.2 in provincia di Potenza - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata avvertita in modo molto netto a Potenza e a Matera pochi minuti fa, intorno alle ore 10. Molte persone l'hanno avvertita e alcune sono scese in strada. A Potenza gli studenti hanno lasciato gli istituti. Secondo i dati dell'Ingv la scossa si è verificata a sei chilometri dal Comune di Vaglio Basilicata (Potenza) a una profondità di 14,3 chilometri. 🔗quotidiano.net

Forte scossa di terremoto avvertita a Taranto e provincia - Tarantini Time QuotidianoUna forte scossa di terremoto è stata avvertita poco fa a Taranto e provincia. Alcuni lettori segnalano di aver sentito vibrare finestre e sussultare tavoli e sedie. A quanto pare la scossa si sarebbe registrata a Lesina, in provincia di Foggia con magnitudo 5.1.L'articolo Forte scossa di terremoto avvertita a Taranto e provincia proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗tarantinitime.it

Terremoto in provincia di Bologna oggi, la scossa di magnitudo 3.8; Terremoto in provincia di Bologna, scossa di magnitudo 3.8; Terremoto di magnitudo 3.8. Epicentro in provincia di Bologna avvertito anche a Modena; Terremoto di magnitudo 3.8 in provincia di Bologna. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Terremoto in provincia di Bologna, scossa di magnitudo 3.8 - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata dall'Ingv in provincia di Bologna. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, avvenuta alle ore 5.08 e a una profondità di 55 km, sono ... 🔗msn.com

Terremoto a Bologna, la forte scossa avvertita anche a Firenze: «Il letto tremava» - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Ingv, in provincia ... 🔗msn.com

Terremoto oggi a Bologna, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Alto Reno Terme: sentito fino a Firenze - Una forte scossa di terremoto è stata registrata dall'Ingv oggi alle 05:08 in provincia di Bologna, con epicentro a 2 chilometri da Alto Reno Terme e ad una profondità di 55.1 km. Paura anche nel ... 🔗fanpage.it