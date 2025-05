Terremoto di magnitudo 7 5 nel Sud del Cile | è allerta tsunami

Il 2 maggio 2025, alle 8:58 ora locale, un potente terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito la regione di Magallanes e dell'Antartide Cilena, nell'estremo sud del Cile. L'epicentro è stato localizzato nel Passaggio di Drake, a circa 218 chilometri a sud di Puerto Williams, con un ipocentro a 10 chilometri di profondità.A seguito del sisma, il Servizio Nazionale di Prevenzione e Risposta ai Disastri (Senapred) e il Servizio Idrografico e Oceanografico della Marina Cilena (SHOA) hanno emesso un'allerta tsunami, ordinando l'evacuazione preventiva delle zone costiere della regione di Magallanes e del Territorio Antartico Cileno. Il presidente Gabriel Boric ha esortato la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità, assicurando che tutte le risorse statali sono state mobilitate per affrontare l'emergenza.

