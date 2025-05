Terremoto di magnitudo 3 8 in provincia di Bologna

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro ad Alto Reno Terme, in provincia di Bologna. Il sisma si è verificato alle ore 5.08 di sabato 3 maggio ad una profondità di 55 chilometri. Il terremoto è stato avvertito.

