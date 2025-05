© Thesocialpost.it - Terremoto all’alba sull’Appennino: scossa di magnitudo 3.8 sveglia la città

Prima il silenzio irreale dell’alba, poi quel suono cupo, profondo, come un tuono che non viene dal cielo ma dalla terra. I vetri hanno vibrato, le porte hanno scricchiolato nei cardini, e qualcuno ha pensato a un’esplosione. In pochi secondi, i sogni si sono infranti contro il tremore dei muri, e l’istinto ha fatto il resto: luci accese, passi scalzi, finestre spalancate. L’aria fredda, e una sola domanda in testa: «Cos’è successo?».C’è chi ha afferrato i bambini nel sonno, chi ha chiamato il vicino, chi è corso fuori ancora in pigiama. Qualcuno si è fermato a guardare il cielo, come se potesse offrire risposte. Ma le risposte, stamattina, arrivano dal sottosuolo.Paura a Alto Reno TermePaura a Alto Reno Terme, dove alle prime luci dell’alba una fortediha fatto tremare la terra eto di soprassalto centinaia di residenti. 🔗 Thesocialpost.it