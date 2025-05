Terremoto all’alba sull’Appennino | scossa di magnitudo 3 8 sveglia la città

© Tvzap.it - Terremoto all’alba sull’Appennino: scossa di magnitudo 3.8 sveglia la città sveglia a numerosi cittadini della zona, che si sono ritrovati a fronteggiare un Terremoto di magnitudo 3.8. L’istinto ha preso il sopravvento: luci accese, porte aperte, e un’unica domanda riecheggiava: «Cos’è successo?».Molti hanno afferrato i propri cari, altri hanno cercato conforto nei vicini, mentre qualcuno ha scrutato il cielo, sperando in risposte. Tuttavia, le spiegazioni giungevano dal sottosuolo, dove l’epicentro del sisma era stato localizzato presso Alto Reno Terme, nell’Appennino bolognese, in Emilia-Romagna.Alle 5:10 del mattino, una forte scossa ha interrotto il sonno di centinaia di persone. I sismografi dell’Ingv hanno rilevato l’evento tellurico con epicentro nella zona appenninica del Comune di Alto Reno Terme e ipocentro a 55,1 chilometri di profondità. 🔗 Nel tranquillo silenzio dell’alba, un boato sordo ha squarciato la quiete, scuotendo profondamente la terra dell’Appennino. Vetri vibranti e porte cigolanti hanno dato laa numerosi cittadini della zona, che si sono ritrovati a fronteggiare undi3.8. L’istinto ha preso il sopravvento: luci accese, porte aperte, e un’unica domanda riecheggiava: «Cos’è successo?».Molti hanno afferrato i propri cari, altri hanno cercato conforto nei vicini, mentre qualcuno ha scrutato il cielo, sperando in risposte. Tuttavia, le spiegazioni giungevano dal sottosuolo, dove l’epicentro del sisma era stato localizzato presso Alto Reno Terme, nell’Appennino bolognese, in Emilia-Romagna.Alle 5:10 del mattino, una forteha interrotto il sonno di centinaia di persone. I sismografi dell’Ingv hanno rilevato l’evento tellurico con epicentro nella zona appenninica del Comune di Alto Reno Terme e ipocentro a 55,1 chilometri di profondità. 🔗 Tvzap.it

Ne parlano su altre fonti

Terremoto all’alba sull’Appennino: scossa di magnitudo 3.8 sveglia la città - Prima il silenzio irreale dell’alba, poi quel suono cupo, profondo, come un tuono che non viene dal cielo ma dalla terra. I vetri hanno vibrato, le porte hanno scricchiolato nei cardini, e qualcuno ha pensato a un’esplosione. In pochi secondi, i sogni si sono infranti contro il tremore dei muri, e l’istinto ha fatto il resto: luci accese, passi scalzi, finestre spalancate. L’aria fredda, e una sola domanda in testa: «Cos’è successo?». 🔗thesocialpost.it

Perché dopo un terremoto può girare la testa: gli effetti delle scosse sismiche sull’equilibrio - Vertigini, giramenti di testa, problemi di equilibrio e ansia. Spesso chi vive un terremoto può avvertire nelle ore successive sintomi di questo tipo e una vera e propria condizione di malessere fisico. I giapponesi la chiamano "jishin-yoi" ovvero "ubriachezza da terremoto" e le sue cause potrebbero risiedere nei meccanismi che regolano il nostro equilibrio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Comitati e amministratori verso il no ai grandi impianti eolici sull'appennino umbro-marchigiano - Hanno raccolto oltre settemila firme per convincere comuni e Regione a mettere il vincolo su tutta la fascia dell’Appennino Umbro-marchigiano ad eventuali futuri impianti eolici in particolare di grande e media taglia. La battaglia porta la firma del comitato intercomunale: i territori al momento... 🔗perugiatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bradisismo, ancora un'alba di terremoti: 7 scosse in un'ora; Il segnale precursore del catastrofico terremoto che all'alba del 28 dicembre 1908 distrusse Messina e Reggio Calabria; Terremoto, famiglie evacuate nel Forlivese: si temono centinaia di sfollati; Forte terremoto a Marradi, in provincia di Firenze: 4.8 all’alba. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Terremoto sull'Appennino - La magnitudo stimata è 4,8 della scala Richter. Alle 5:10 la Toscana del nord è stata svegliata da una scossa che troverebbe l''epicentro a tre chilometri da Marradi (alla profondità di 8 km ... 🔗nove.firenze.it

Terremoto sull’Appennino Tosco-Emiliano, scossa 4.1 - BOLOGNA – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è avvenuta alle 7.51 nella zona dell’Appennino tosco-emiliano, con epicentro, spiega l’Ingv, in prossimità dei comuni bolognesi di Camugnano e ... 🔗primapress.it

Terremoto oggi, 23 aprile 2025 Riolunato (MO) M 2.0/ Ultime Ingv: scossa lieve ma percepita in Appennino - il terremoto oggi – per quanto di debole intensità -rappresenta un utile promemoria sull’importanza della prevenzione sismica anche nei territori dove la pericolosità è considerata media. 🔗ilsussidiario.net