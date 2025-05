Terremoto ad Alto Reno Terme nel Bolognese di magnitudo 3 8 scossa sentita anche a diversi km di distanza

Terremoto ad Alto Reno Terme nel Bolognese di magnitudo 3.8, scossa sentita anche a diversi km di distanza scossa di Terremoto registrata all'alba dall'Ingv nella provincia di Bologna, a pochi chilometri da Alto Reno Terme: scossa di magnitudo 3.8

Terremoto oggi a Bologna, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Alto Reno Terme: sentito fino a Firenze - Scossa di terremoto alle 05:08 di oggi, 3 maggio, nel Bolognese: magnitudo 3.8 con epicentro a 2 kilometri da Alto Reno Terme e ad una profondità di 55.1 km. Sentita anche a Modena, Firenze e Pistoia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

