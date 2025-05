Terracina Pietro Vidali vince la prima prova del campionato di pesca al colpo

Terracina, 3 maggio 2025- Si è disputata domenica mattina, sulle rive del Fiume Ufente a Terracina, la prima prova valida per il campionato Provinciale Individuale di pesca al colpo 2025.La manifestazione si è svolta sotto un caldo sole primaverile, con condizioni meteo ideali che hanno favorito un'intensa attività di pesca.Il campo gara, perfettamente preparato, ha regalato una giornata di grande soddisfazione sia agli atleti che agli appassionati presenti lungo le sponde.Il pescato è risultato superiore alla norma, con abbondanti catture che hanno messo alla prova le abilità tecniche dei partecipanti.Tra le specie più presenti si sono registrate carpe, carassi, pesci gatto, scardole e altre varietà tipiche del tratto di fiume, garantendo grande varietà e competizione in ogni settore.

