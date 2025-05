Terni torneo di padel in ricordo di Alessandro Angelella | Opportunità di unione e condivisione sportiva

© Ternitoday.it - Terni, torneo di padel in ricordo di Alessandro Angelella: “Opportunità di unione e condivisione sportiva” Alessandro Angelella partecipando ad un’iniziativa a scopo benefico. Sabato 31 maggio il complesso sportivo ‘Happy Village’ ospiterà il II° torneo di padel intitolato alla memoria dell’ingegnere ternano. Un giovane conosciuto in città, impegnato nella politica e che aveva. 🔗 Ricordare la figura dipartecipando ad un’iniziativa a scopo benefico. Sabato 31 maggio il complesso sportivo ‘Happy Village’ ospiterà il II°diintitolato alla memoria dell’ingegnere ternano. Un giovane conosciuto in città, impegnato nella politica e che aveva. 🔗 Ternitoday.it

Ne parlano su altre fonti

Terni, al teatro Secci la banda dell’Aeronautica militare nel ricordo di Alvaro Leonardi - L’Aeronautica militare sarà protagonista di un evento che darà lustro alla città e renderà omaggio ad Alvaro Leonardi in occasione del centenario della concessione della Medaglia d'Oro di benemerenza (22 marzo 1924). L'appuntamento che si terrà lunedì 5 maggio 2025, alle 17, al Teatro Secci, è... 🔗ternitoday.it

Padel, il torneo Fip Promises alla Arena Fastweb fa il pieno - Si è concluso con grande successo il torneo FIP Promises, svoltosi dal 28 febbraio al 2 marzo al Padel Arena Fastweb di Perugia. L’evento ha visto una straordinaria partecipazione di giovani talenti provenienti da tutta Italia e non solo, confermando la struttura come punto di riferimento per il... 🔗perugiatoday.it

Terni, il ricordo di Libero Liberati è sempre vivo: “Un campione legato indissolubilmente alla città” - Ricordare un campione del motociclismo che ha dato lustro alla città di Terni. Il Moto Club ha organizzato un’iniziativa per commemorare la figura di Libero Liberati. Il centauro ternano denominato ‘Cavaliere d’Acciaio’ e ‘Ternano volante’ è stato ricordato oggi, domenica 9 marzo, a pochi giorni... 🔗ternitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Terni, torneo di padel in ricordo di Alessandro Angelella: “Opportunità di unione e condivisione sportiva”; Ingarao vince il 3° Memorial Massimo Vicario: al Tennis Club 188 partecipanti; Terni: un successo il torneo solidale di padel in ricordo di Alessandro Angelella; Padel: torneo misto, nel ricordo di Jessica Niccoli. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia