Terni export ed occupazione record | Dato clamoroso sulle entrate dei lavoratori previste nel trimestre

Terni accelera. La Camera di Commercio regionale esamina il trend delle due provincie – sotto il profilo dell'andamento prettamente economico - riportando il Dataview congiunturale di aprile, del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo. Una regione a doppia velocità: Perugia rallenta e Terni accelera.

Acciai Speciali Terni, Giovanni Arvedi: “Investiamo 232 milioni nel 2025. Impegni per rilancio ed occupazione” - Una lettera dettagliata inviata da Giovanni Arvedi ai dipendenti di Arvedi Ast e del Tubificio. Il presidente ha indicato obiettivi da raggiunti e da perseguire, investimenti fatti, in corso e da lanciare dando contezza del piano industriale. Il primo pensiero è stato rivolto al giovane operaio... 🔗ternitoday.it

Terni, occupazione del suolo pubblico e tende 'brandizzate': “Mantenuto fede agli impegni”. Le misure ed i tagli - Un cambio di passo che definisce ‘epocale’. Il sindaco Stefano Bandecchi annuncia l’approvazione della delibera di giunta che riguarda le politiche di sostegno e sviluppo dell’economia del territorio comunale, mediante l’individuazione di particolari agevolazioni a sostegno dell’attività... 🔗ternitoday.it

Occupazione e investimenti, imprese piemontesi ottimiste. Timori sull’export - Dopo tre trimestri in contrazione, le attese delle imprese piemontesi tornano in campo positivo. Ciò avviene nonostante uno scenario di grande incertezza globale, aumentata dall’entrata in vigore dei dazi da parte degli Stati Uniti il 2 aprile e subito rimandata di 90 giorni. È quanto emerge dall’indagine congiunturale realizzata a marzo dal Centro Studi dell’Unione […] The post Occupazione e investimenti, imprese piemontesi ottimiste. 🔗lidentita.it

La provincia di Terni cresce con occupazione ed export, Perugia frena su innovazione e credito - L’Umbria corre, ma zoppica. Lo fa in modo asimmetrico, con le due province che raccontano storie opposte. Da un lato Terni che sorprende per dinamismo occupazionale ed export, ... 🔗orvietonews.it

Umbria a doppia velocità, la provincia ternana cresce con occupazione ed export - Un'istantanea a colori contrastanti L'Umbria corre, ma zoppica. Lo fa in modo asimmetrico, con le due province che raccontano storie ... 🔗orvietosi.it

Economia, Perugia rallenta e Terni accelera - (ANSA) - PERUGIA, 03 MAG - L'econoia umbra corre, ma lo fa in modo asimmetrico, con le due province che raccontano storie opposte. Da un lato Terni che sorprende per dinamismo occupazionale ed export, ... 🔗msn.com