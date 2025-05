Termoli a Recanati | Carnevale punta alla vittoria per evitare i playout

"Dobbiamo fare la partita perfetta, a Recanati non ci aspetta una gita e non abbiamo alternative alla vittoria". Così Massimo Carnevale, allenatore del Termoli, alla vigilia della gara del Tubaldi, dove i molisani cercheranno di evitare i playout e respingere gli assalti del Sora che li insegue ad una lunghezza. Il tecnico casertano ha vissuto una stagione particolarissima: esonerato a fine novembre è stato poi richiamato dopo il rocambolesco 2-2 del 6 aprile a Civitanova. La Società ha "giubilato" Andrea Mosconi che, almeno dall'esterno, sembrava aver risollevato le precarie sorti della squadra, ottenendo anche successi pesanti (vedi quello di Ancona), ma accusato di "pareggite" con 6 nulla di fatto in 7 gare. L'exploit del Riviera, approfittando di una Samb distratta dai festeggiamenti, aveva spalancato le porte della speranza di una salvezza diretta ma è arrivato lo 0-0 con l'Atletico Ascoli che ha gelato gli entusiasmi: "È stata però una buona partita in cui siamo venuti meno negli ultimi sedici metri, ma sul piano del gioco abbiamo fatto un grande passo avanti, ma quando non sfrutti le occasioni è normale che finisca così".

