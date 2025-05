Terapia semi-intensiva | dieci nuovi posti letto

All'ospedale Urbani di Jesi consegnati i lavori per riqualificare dieci posti letto di Terapia semi-intensiva, in presenza del responsabile dei lavori Claudio Tittarelli e delle ditte esecutrici. S'interverrà nell'Unità operativa di Pneumologia (quinto piano) per trasformare i posti letto di degenza ordinaria a posti letto di degenza semi-intensiva, che in caso di necessità possono essere convertiti in assistenza intensiva. L'investimento ammonta a circa 2,5 milioni di euro, finanziato per 1,5 milioni con fondi del Pnrr e la restante parte con risorse regionali. Verranno eseguite opere edili, ma anche impiantistiche, idonee a supportare le apparecchiature per la ventilazione e il monitoraggio in modo tale che i letti siano fruibili sia in regime ordinario che di trattamento infettivologico per alta intensità di cure.

