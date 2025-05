Tentato femminicidio | la donna accoltellata dal marito è ancora gravissima in Rianimazione

© Parmatoday.it - Tentato femminicidio: la donna accoltellata dal marito è ancora gravissima in Rianimazione ancora ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma in condizioni stazionarie. La donna di 47 anni è stata accoltellata al collo dal marito nella mattinata di venerdì 2 maggio, all'interno dell'abitazione di Borgo Bertani, 7 a San Secondo. La prognosi rimane. 🔗 Safwa èricoverata nel reparto didell'Ospedale Maggiore di Parma in condizioni stazionarie. Ladi 47 anni è stataal collo dalnella mattinata di venerdì 2 maggio, all'interno dell'abitazione di Borgo Bertani, 7 a San Secondo. La prognosi rimane. 🔗 Parmatoday.it

Donna trovata morta in casa a Spoleto, ipotesi femminicidio - Una donna è stata trovata morta in casa a Spoleto dopo che il marito è stato trovato sul ponte delle Torri, mentre minacciava il suicidio, e ha detto a chi lo ha avvicinato "ho ucciso mia moglie". Gli investigatori si sono quindi recati all'abitazione scoprendo il cadavere. L'ipotesi alla quale sta lavorando la Procura di Spoleto è si sia trattato di un femminicidio. Sul posto è intervenuto il magistrato di turno. 🔗quotidiano.net

Messina, femminicidio Sara Campanella. Fermato un collega di 27 anni: l’ha seguita e accoltellata - Ha seguito Sara Campanella in strada e poi, arrivati nelle vicinanze di un distributore di benzina l’ha accoltellata alla gola e alla scapola, lasciandola lì e dandosi alla fuga. Così, secondo la prima ricostruzione, Stefano Argentino, 27enne di Noto, in provincia di Siracusa, avrebbe ucciso la 22enne ieri pomeriggio a Messina. Il 27enne era compagno di corso della giovane studentessa, iscritta al corso di studio triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico all’Università di Messina. 🔗lapresse.it

Salerno. Lite durante la cena finisce nel sangue, donna accoltellata davanti al marito - Paura nella tarda serata di giovedì 17 aprile in un’abitazione di via Paolo De Granita a Salerno, dove una lite tra tre cittadini dello Sri Lanka è degenerata in un’aggressione armata. Salerno. Lite durante la cena finisce nel sangue, donna accoltellata davanti al marito A farne le spese è stata una donna di 40 anni, […] L'articolo Salerno. Lite durante la cena finisce nel sangue, donna accoltellata davanti al marito sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Parma, donna accoltellata: i figli danno l’allarme. Il marito muore in un incidente mentre fugge - L’aggressione è avvenuta questa mattina, intorno alle 9, in zona borgo Bertani, nel centro di San Secondo Parmense, nella Bassa parmense. La vittima è stata trovata cosciente ma grave per le emorragie ... 🔗bologna.repubblica.it

Donna accoltellata davanti ai figli, il marito in fuga si schianta in auto e muore. «Si è tolto la vita». L'allarme dato dai bimbi - Cosciente ma grave per le emorragie provocate da diverse coltellate a collo, avambraccio e torace. Sono le condizioni di una donna aggredita dal marito questa mattina, 2 maggio, poco prima delle 9 in. 🔗msn.com

Parma, donna accoltellata dal marito. L’uomo muore in un incidente durante la fuga - A San Secondo, l’aggressione è avvenuta davanti ai figli piccoli. poi è morto schiantandosi con l’auto contro un camion. La donna è ricoverata in gravi condizioni, mentre i figli sono stati affidati a ... 🔗editorialedomani.it