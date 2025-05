Tentato femminicidio | i quattri figli minorenni della coppia affidati ad una struttura

I quattro figli di Abdelhakim, il tunisino di 55 anni che ha tentato di uccidere la moglie e poi si è schiantato in auto contro un camion ed è morto e di Safwa, la donna di 47 anni che lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione del Maggiore di Parma, sono stati affidati ad una struttura.

"Anch’io orfano di femminicidio. Penso ai figli" - Ad Albizzate c’è una nuova panchina rossa dedicata alla memoria di Olga Granà, uccisa dall’ex marito dal quale era separata da cinque anni, il 26 luglio 1997 davanti alle Poste. Il figlio Giuseppe Delmonte (nella foto) ha fondato l’associazione Olga che promuove iniziative per educare contro ogni forma di violenza portando la propria testimonianza nelle scuole. A Samarate l’altra sera la tragica replica della vicenda di Olga, ancora una volta una madre strappata ai figli, orfani di femminicidio. 🔗ilgiorno.it

Il TikToker Joker arrestato per tentato stupro, le minacce alla vittima: “Faccio male ai tuoi figli” - Secondo quanto raccontato dalla donna alle forze dell'ordine, il TikToker noto come "Joker" online l'avrebbe minacciata di sfigurarla con l'acido se avesse denunciato alla polizia le tentate aggressioni a sfondo sessuale nei suoi confronti. Per la difesa del creator, invece, la donna avrebbe "simulato l'aggressione" per "ottenere followers".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Tentato femminicidio a Torre Annunziata a Napoli, cerca di uccidere moglie a martellate e si suicida a 91 anni - Un uomo di 91 anni si è tolto la vita gettandosi dal balcone della propria casa a Torre Annunziata, Napoli. Prima aveva aggredito la moglie a martellate 🔗notizie.virgilio.it

Tentato femminicidio a San Secondo: donna ferita con diverse coltellate, è grave in Rianimazione. I figli in strada a chiedere aiuto - Tentato femminicidio in borgo Bertani nel centro di San Secondo: questa mattina prima delle 9 una donna è stata aggredita con diverse coltellate al torace alle braccia e al collo, e ora si trova in gr ... 🔗informazione.it

La comunità si stringe attorno ai quattro figli della vittima di femminicidio - EPAGNY - Dopo il femminicidio di Epagny (FR ... La donna, di origine kosovara come il compagno, era madre di quattro figli di età compresa fra i 13 e i 20 anni. Dopo aver sparato alla moglie ... 🔗tio.ch

Femminicidio di Laura Papadia a Spoleto, il marito confessa perché l'ha uccisa: «Lei voleva un figlio, io no» - La vittima è morta strangolata dopo una lite. La confessione di Nicola Gianluca Romita: «Io ho già due figli, non ne volevo altri da lei» ... 🔗roma.corriere.it