Tentativo di evasione dal carcere di Avellino | detenuto fermato sulla tettoia del tunnel

Tentativo di evasione questa mattina presso la Casa circondariale di Avellino. A darne notizia è Marianna Argenio, vicesegretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), che spiega come l'intervento tempestivo della Polizia penitenziaria abbia evitato il peggio.Secondo la ricostruzione, un detenuto è riuscito a fuggire dall'area del passeggio e a salire sulla tettoia del tunnel interno dell'istituto, in quello che appare come un chiaro Tentativo di evasione. L'allarme è scattato immediatamente e gli agenti sono riusciti a individuare con prontezza il detenuto. Dopo aver minacciato il personale, il detenuto ha infine desistito grazie all'azione persuasiva degli operatori."Un'azione lodevole – sottolinea Argenio – che ha evitato un evento critico ancor più grave.

