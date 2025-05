Tentata evasione dal carcere di Avellino | bloccato detenuto in fuga sulla tettoia

Tentativo di evasione presso la Casa circondariale di Avellino. "Questa mattina", spiega Marianna Argenio, vicesegretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, "si è verificato un tentativo di evasione. Questa volta il personale di polizia penitenziaria è

Arrestato per evasione: cittadino straniero finisce in carcere ad Avellino - I poliziotti della Squadra Volanti della Questura, nel pomeriggio del 21 febbraio, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Avellino, nei confronti di un cittadino tunisino già arrestato dalla Polizia nella notte del 15 febbraio e precedentemente... 🔗avellinotoday.it

Caos nel carcere di Foggia: sventata tentata evasione, agenti picchiati da tre detenuti sorpresi con droga e cellulari - Alta tensione nella giornata dI martedì 11 febbraio, presso il carcere di Foggia, dove gli agenti della polizia penitenziaria hanno impedito un’evasione e sventato diversi tentativi di introduzione illecita di materiali proibiti. Il primo grave episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino... 🔗foggiatoday.it

Strage bus Avellino, Castellucci si è costituito in carcere dopo la condanna a sei anni - (Adnkronos) – Si è costituito oggi, sabato 12 aprile, in carcere l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci. Ieri per Castellucci è arrivata la sentenza dei giudici della Cassazione che, dopo circa quattro ore di Camera di Consiglio, hanno confermato la condanna a sei anni per la strage sull'A16 Napoli-Canosa, avvenuta il 28 luglio 2013, quando […] L'articolo Strage bus Avellino, Castellucci si è costituito in carcere dopo la condanna a sei anni proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Carcere di Avellino, tentata evasione: il SAPPE invoca il taser in dotazione alla polizia penitenziaria - Tentativo di evasione presso la Casa circondariale di Avellino. “Questa mattina”, spiega Marianna Argenio, vicesegretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, “si è ... 🔗irpinianews.it

Panico nel carcere di Avellino, detenuto tenta di aggredire una guardia e un altro minaccia il suicidio - Panico nel carcere di Avellino, detenuto tenta di aggredire e un altro minaccia il suicidio: situazione tornata alla normalità dopo tempo ... 🔗internapoli.it

Carcere Ariano Irpino, detenuti tentano di innescare rivolta - Momenti di forte tensione si sono verificati nelle scorse ore all'interno della casa circondariale di Ariano Irpino, dove due detenuti di origine nordafricana hanno tentato di innescare ... 🔗msn.com