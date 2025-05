Tentano una rapina in una gioielleria del centro ma vengono messi in fuga dai titolari | un arresto

Sabato movimentato sul centralissimo corso Giuseppe Garibaldi. Due persone, nel pomeriggio, hanno tentato di rapinare la nota gioielleria Federica, nei pressi della chiesa di San Giorgio. Il tentativo, da quanto si apprende, è andato a vuoto grazie alla prontezza di riflessi dimostrata dai titolari.

