Tenta di vendere droga a dei minori al Luna Park gli adolescenti lo segnalano | 27enne arrestato a Verbania

© Notizie.virgilio.it - Tenta di vendere droga a dei minori al Luna Park, gli adolescenti lo segnalano: 27enne arrestato a Verbania arrestato a Verbania per spaccio di droga a minori, emesso anche un Foglio di Via Obbligatorio per 3 anni. 🔗 Un ventiseienneper spaccio di, emesso anche un Foglio di Via Obbligatorio per 3 anni. 🔗 Notizie.virgilio.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Agenti di polizia sorprendono due minori con coltello e droga - Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un 17enne napoletano per porto di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato amministrativamente una 17enne napoletana per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale. 🔗anteprima24.it

Barra: tenta di eludere il controllo e viene sorpreso con la droga. Arrestato un 27enne dalla Polizia di Stato - Napoli: Arrestato uomo per droga dopo un inseguimento in scooter Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; allo stesso sono state, altresì, contestate 3 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, guida senza casco protettivo e per non aver ottemperato ... 🔗puntomagazine.it

Droga, armi, violenze. I centri per minori sono covi di criminali - Altro che integrazione: gli ospiti stranieri si dedicano a spaccio, stupri e risse. Le cooperative intascano i soldi e fanno spallucce. Continua a leggere 🔗laverita.info

Su questo argomento da altre fonti

Tenta di vendere droga a dei minori al Luna Park, gli adolescenti lo segnalano: 27enne arrestato a Verbania; Bimba di 9 anni obbligata a vendere droga agli amici della mamma al parco giochi: arrestata la donna insieme allo zio; Reggio Emilia, a 16 anni tenta la rapina con pistola e coltello. Poi chiede di essere arrestato: «Stanco di fare questa vita»; DUE STRANIERI DENUNCIATI DAI CARABINIERI: ENTRAMBI ALLA GUIDA DI DUE AUTOVETTURE RUBATE E SENZA PATENTE DI GUIDA. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Tenta di vendere droga a dei minori al Luna Park, gli adolescenti lo segnalano: 27enne arrestato a Verbania - Un ventiseienne arrestato a Verbania per spaccio di droga a minori, emesso anche un Foglio di Via Obbligatorio per 3 anni. 🔗virgilio.it

Trento, tenta di vendere droga a un carabiniere, arrestato un 40enne tunisino - Ha cercato di vendere della droga a un carabiniere in borghese, ma è stato subito arrestato. È accaduto a Trento durante l'attività di controllo durante le festività pasquali. La persona ... 🔗rainews.it

Droga, web, leggi e processo penale: i pericoli e le tutele dei minori - Olbia Minori da proteggere, da tutelare. Ma anche da responsabilizzare di fronte ai pericoli che possono gravare, con risvolti anche penali, sul loro percorso di crescita. Uno su tutti, la droga ... 🔗msn.com