Tensioni familiari tra Belen e Cecilia Rodriguez

© Donnemagazine.it - Tensioni familiari tra Belen e Cecilia Rodriguez Belen e Cecilia Rodriguez: il ruolo di Stefano De Martino su Donne Magazine. 🔗 Scopriamo i retroscena della lite tra le sorelle e l'intervento di Stefano De Martino. Lite tra: il ruolo di Stefano De Martino su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Belen litiga con la sorella Cecilia e si consola col suo ex: di nuovo insieme, è ritorno di fiamma? - Che succede in casa Rodriguez? Dopo anni in cui sembravano più unite che mai, tra Belen e Cecilia qualcosa si è rotto. L’armonia tra le sorelle sembra ormai un ricordo, mentre emergono voci sempre più insistenti su una rottura insanabile. Il motivo? Ancora top secret, ma si vocifera che possa c’entrare l’ombra delle Ferragni. Intanto, mentre la tensione familiare cresce, Belen si mostra di nuovo sorridente… accanto a un ex: la showgirl è stata paparazzata tra carezze e sguardi complici. 🔗donnapop.it

Terremoto in casa Rodriguez: è gelo tra Belen, Cecilia e Ignazio Moser - Terremoto in casa Rodriguez. È gelo tra Belen Rodriguez, la sorella Cecilia e il cognato Ignazio Moser. Come fa notare […] Continua a leggere Terremoto in casa Rodriguez: è gelo tra Belen, Cecilia e Ignazio Moser su Perizona.it 🔗perizona.it

La Promessa: segreti d’identità, intrighi familiari e tensioni economico-sentimentali - Jana rivela a Manuel un segreto inaspettato, confessando che il suo vero nome è Mariana e rivelando che l’uomo ritenuto responsabile della scomparsa di Dolores e del rapimento del giovane Curro è ancora presente a La Promessa. La prova di tale veridicità risiederebbe in un anello appartenuto alla famiglia, che Jana ricorda con nitidezza di […] L'articolo La Promessa: segreti d’identità, intrighi familiari e tensioni economico-sentimentali è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Belen e Cecilia Rodriguez, nuovo indizio sulla lite: cosa c'entrano le sorelle Ferragni; Rottura Belen-Cecilia: cosa è successo davvero tra le sorelle Rodriguez; Belen e Cecilia Rodriguez in crisi: tutta la verità sulla lite che le ha divise; Gelo tra Belen e Cecilia Rodriguez: lite in famiglia e indizi social. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Belen e Cecilia Rodriguez in crisi: tutta la verità sulla lite che le ha divise - Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato e pare che la crisi abbia messo fine al loro storico legame, al punto che le due non si parlano più. Tra tensioni familiari, sospetti e vecchie ruggini, le due ... 🔗msn.com

“Colpa delle sorelle Ferragni” Belen Rodriguez e Cecilia ai ferri corti: spunta un nuovo motivo della rottura - Scopri le tensioni tra Belen e Cecilia Rodriguez, il conflitto con le Ferragni e i retroscena del gossip italiano. Rivelazioni e dinamiche familiari comples ... 🔗bigodino.it

Tensioni crescenti tra Belen e Cecilia Rodriguez: retroscena sulla lite e presunta rottura definitiva - Le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez sarebbero in crisi a causa di tensioni familiari legate a Ignazio Moser, con voci di una rottura definitiva ancora non confermata dalle dirette interessate. 🔗gaeta.it