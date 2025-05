Tensione Lecce Napoli annullati 700 biglietti! Non saranno fatti entrare allo stadio Il Viminale pronto a vietare la trasferta scudetto

© Calcionews24.com - Tensione Lecce Napoli, annullati 700 biglietti! Non saranno fatti entrare allo stadio. Il Viminale pronto a vietare la trasferta scudetto Tensione Lecce Napoli, annullati 700 biglietti! Non saranno fatti entrare allo stadio. Il Viminale pronto a vietare la trasferta scudetto Come riferito su X di Giovanni Capuano, citando Il Mattino, c’è Tensione in vista del match che si terrà questa sera al Via del Mare, alle ore 18, Lecce Napoli valido per la 35a giornata . 🔗 700! Non. IllaCome riferito su X di Giovanni Capuano, citando Il Mattino, c’èin vista del match che si terrà questa sera al Via del Mare, alle ore 18,valido per la 35a giornata . 🔗 Calcionews24.com

Lecce-Napoli, annullati 701 biglietti: Manfredi lancia un appello ai tifosi azzurri - Lecce-Napoli, annullati 701 biglietti: Manfredi lancia un appello ai tifosi azzurri"> Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, la Questura ha cancellato centinaia di tagliandi acquistati da residenti campani fuori dal settore ospiti. Intanto De Laurentiis prepara il rientro con in agenda il futuro dello stadio e delle giovanili È destinata a far discutere la vigilia di Lecce-Napoli, in programma oggi alle 18:00 al Via del Mare. 🔗napolipiu.com

Lecce-Napoli, annullati 701 biglietti di tifosi azzurri per le “false residenze” - Per il match tra Lecce e Napoli, come comunicato dal club pugliese, sono stati annullati 701 biglietti per violazione della misura organizzativa. Si temevano, infatti, “false residenze” sugli oltre mille biglietti acquistati dai tifosi azzurri. Lecce-Napoli, annullati 701 biglietti di tifosi azzurri per le “false residenze” Il Lecce ha pubblicato il seguente comunicato: L’U.s. Lecce comunica che l’Autorità Provinciale di P. 🔗ilnapolista.it

