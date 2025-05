Tennis and Friends sport e spettacolo nel nome della prevenzione – Videonews dal nostro inviato

Tennisti hanno già cominciato ad allenarsi in vista degli Internazionali d'Italia, al Foro italico di Roma è andato in scena l'evento 'Tennis and Friends' che da 15 anni unisce sport e spettacolo in nome della prevenzione. (di Simone Cesarei)

Tennis and Friends, sport e prevenzione al Foro Italico per gli Internazionali BNL d’Italia - L’evidenza scientifica parla chiaro: svolgere una regolare attività fisica favorisce uno stile di vita sano, lo sport è un investimento in salute e benessere che porta benefici a lungo termine, migliora la qualità della vita, riduce il rischio di sviluppare malattie croniche e concorre a limitare i fattori di rischio. Prevenzione e promozione dell’attività sportiva […] The post Tennis and Friends, sport e prevenzione al Foro Italico per gli Internazionali BNL d’Italia appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Sport e prevenzione, parte da Roma il Tour 2025 di Tennis & Friends - La XV edizione al via sabato 3 maggio al Foro Italico in occasione degli Internazionali Bnl d'Italia Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - Lo sport come volano di salute. Riparte da Roma 'Tennis and Friends': spettacolo, sport, solidarietà e salute gli ingredienti del Tour 2025 della XV edizione 🔗ilgiornaleditalia.it

(Adnkronos) – Lo sport come volano di salute. Riparte da Roma 'Tennis and Friends': spettacolo, sport, solidarietà e salute gli ingredienti del Tour 2025 della XV edizione dell'iniziativa, che prenderà il via sabato 3 maggio al Foro Italico. A pochi giorni dall'avvio degli Internazionali Bnl d'Italia, in collaborazione con la Federazione italiana tennis e padel

Tennis and Friends, sport e spettacolo nel nome della prevenzione - Videonews dal nostro inviato - (Adnkronos) - Mentre i primi tennisti hanno già cominciato ad allenarsi in vista degli Internazionali d'Italia, al Foro italico di Roma è andato in scena l'evento 'Tennis and Friends' che da 15 anni u ... 🔗msn.com

Tennis and Friends, Fagnani: "Contribuiamo a prevenzione". Meneschincheri: "Giovani atleti seguano linee guida" - Il presidente della regione Lazio Francesco Rocca ha ringraziato "il professor Meneschincheri per questi 15 anni ma anche i volontari del corpo sanitario e della Croce Rossa per essere oggi presenti" ... 🔗msn.com

Maria De Filippi a Tennis and Friends: “Prevenzione fondamentale, praticarla sin da giovan... - AGI - “Ci sono proprio perché la prevenzione è importante”, ha detto Maria De Filippi a margine della manifestazione Tennis and Friends, ai microfoni dell’AGI. “Fare sport, avere cura di sé è qualcosa ... 🔗msn.com