Tennis 4 palermitani in gara all' Ibi25 | si qualificano anche Piraino e Abbagnato

© Palermotoday.it - Tennis, 4 palermitani in gara all'Ibi25: si qualificano anche Piraino e Abbagnato Piraino difficilmente dimenticherà poiché gli permette, grazie alla vittoria in tre set in poco meno di tre ore di lotta sul ventiduenne Samuele Pieri del Tc Bisenzio, di approdare nel tabellone delle qualificazioni. 🔗 Una giornata quella di oggi (sabato 3 maggio) che il ventunene mancino Gabrieledifficilmente dimenticherà poiché gli permette, grazie alla vittoria in tre set in poco meno di tre ore di lotta sul ventiduenne Samuele Pieri del Tc Bisenzio, di approdare nel tabellone delle qualificazioni. 🔗 Palermotoday.it

