Temptation Island trasloca in Calabria

© Davidemaggio.it - Temptation Island trasloca in Calabria Temptation Island cambia regione. La nuova edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia verrà infatti registrata in Calabria all’interno del resort Calalandrusa, nei pressi di Guardavalle Marina in provincia di Catanzaro.Il cambio di location si è reso necessario: il resort Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula (Cagliari), è stato venduto e attualmente è chiuso. Fascino è dunque dovuta correre ai ripari per cercare una nuova scena per il “viaggio nei sentimenti” delle nuove coppie pronte a mettersi in gioco. La scelta è così ricaduta sul Calalandrusa Beach & Nature Resort nella costa jonica.Le riprese della tredicesima edizione partiranno a breve. A dispetto dei rumors attualmente in circolazione, possiamo svelarvi che l’edizione prevista potrebbe essere soltanto una. 🔗 Addio ai vari pinnettu. Dopo dieci anni trascorsi in Sardegna,cambia regione. La nuova edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia verrà infatti registrata inall’interno del resort Calalandrusa, nei pressi di Guardavalle Marina in provincia di Catanzaro.Il cambio di location si è reso necessario: il resort Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula (Cagliari), è stato venduto e attualmente è chiuso. Fascino è dunque dovuta correre ai ripari per cercare una nuova scena per il “viaggio nei sentimenti” delle nuove coppie pronte a mettersi in gioco. La scelta è così ricaduta sul Calalandrusa Beach & Nature Resort nella costa jonica.Le riprese della tredicesima edizione partiranno a breve. A dispetto dei rumors attualmente in circolazione, possiamo svelarvi che l’edizione prevista potrebbe essere soltanto una. 🔗 Davidemaggio.it

