temptation island si trasferisce in calabria e torna anche la versione vip

Temptation Island cambia location: dalla Sardegna alla Calabria - Cambia lo sfondo, ma non la sostanza. La nuova edizione di Temptation Island abbandona la Sardegna e si trasferisce in Calabria, più precisamente a Guardavalle Marina, nel Catanzarese. Una svolta logistica che segna anche un cambio di atmosfera: dalle spiagge dorate sarde al carattere più ruvido e verace del Sud ionico. Il resort scelto, immerso in cinque ettari di vegetazione, sarà teatro delle riprese per circa due mesi, da qui a settembre. 🔗laprimapagina.it

Temptation Island 2025 lascia la Sardegna e arriva in Calabria, ecco dove - Grande novità per i fan di Temptation Island: il celebre reality dell’estate cambia casa. Dopo anni trascorsi tra le spiagge della Sardegna, il programma targato Fascino PGT e prodotto da Maria De Filippi si trasferisce in Calabria. Le nuove riprese sono previste per il mese di giugno e si svolgeranno a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Temptation Island 2025: cambio di scenario per il reality dei sentimenti Il villaggio delle tentazioni, dove coppie e tentatori si mettono alla prova tra emozioni forti e colpi di scena, avrà quindi un nuovo sfondo: il litorale calabrese, e in ... 🔗superguidatv.it

Il Temptation Island spagnolo continua a tenere alta l'asticella del trash, stavolta con le immagini esplicite in piscina. La versione spagnola di Temptation Island continua ad essere più esplicita che mai. Stavolta a dare spettacolo non è stato solo Montoya, ma anche Tadeo, entrato nel programma insieme alla fidanzata Sthefany. Ecco cosa è successo. Il tradimento di Tadeo: la scena in piscina Su concessione degli autori, la coppia composta da Tadeo e Sthefany aveva avuto un momento di confronto, in cui si erano presi a male parole a distanza.

Temptation Island 2025: il reality si trasferisce in Calabria, nuove emozioni in arrivo - "Temptation Island" si trasferisce a Guardavalle Marina, Calabria, per la stagione 2025. Le riprese inizieranno a giugno e promettono nuove dinamiche in un contesto naturale unico. 🔗ecodelcinema.com

