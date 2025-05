Temptation Island il reality show cambia location e versione

© 361magazine.com - Temptation Island, il reality show cambia location e versione Temptation Island, il reality show cambia location e versione: ecco cosa è emerso nelle ultime ore dall’indiscrezioneTemptation Island, il reality show tornerà con una nuova versione condotta da Filippo Bisciglia. La nuova edizione del programma televisivo subirà una variazione.Leggi anche Lorenzo Spolverato ed un incontro speciale a RomaEcco cosa è emerso nelle ultime oreStando a quanto riporta Cosenza Channel riportano alcuni dettagli in merito ai cambiamenti:“Guardavalle Marina, nuova location scelta per uno degli show di punta Mediaset. Da settimane ormai fervono i preparativi intorno al resort scelto per le riprese, che dureranno due mesi interi – fino a settembre, probabilmente – per abbracciare anche la parte “vip” del format, spaccato in due parti: la prima potrebbe andare in onda già alla fine di giugno (se verrà rispettata la scaletta dello scorso anno), la seconda a ridosso del calare dell’estate, con un cast non di sconosciuti, ma di volti noti. 🔗 , il: ecco cosa è emerso nelle ultime ore dall’indiscrezione, iltornerà con una nuovacondotta da Filippo Bisciglia. La nuova edizione del programma televisivo subirà una variazione.Leggi anche Lorenzo Spolverato ed un incontro speciale a RomaEcco cosa è emerso nelle ultime oreStando a quanto riporta Cosenza Channel riportano alcuni dettagli in merito aimenti:“Guardavalle Marina, nuovascelta per uno deglidi punta Mediaset. Da settimane ormai fervono i preparativi intorno al resort scelto per le riprese, che dureranno due mesi interi – fino a settembre, probabilmente – per abbracciare anche la parte “vip” del format, spaccato in due parti: la prima potrebbe andare in onda già alla fine di giugno (se verrà rispettata la scaletta dello scorso anno), la seconda a ridosso del calare dell’estate, con un cast non di sconosciuti, ma di volti noti. 🔗 361magazine.com

Approfondimenti da altre fonti

Temptation Island cambia location: l'ultimo aggiornamento sul reality show condotto da Filippo Bisciglia - Sembra che non sarà più l'Is Morus Relais ad ospitare la nuova edizione di Temptation Island, ecco perché. 🔗comingsoon.it

Temptation Island, ex protagonista del reality show sottoposta a 10 operazioni al volto dopo un grave incidente! - Carlotta Adacher, ex protagonista di Temptation Island nel ruolo di tentatrice, parla del suo calvario in ospedale dopo un terribile incidente in automobile. 🔗comingsoon.it

“Trasloco in corso per Temptation Island. Venduto il famoso resort Is Morus Relais”: l’indiscrezione che spiazza i fan del reality - Temptation Island è a rischio? Il futuro del programma è incerto dopo la chiusura del resort Is Morus Relais, storica location delle sue edizioni. La produzione della Fascino PGT è ora alla ricerca di una nuova casa per il reality dei sentimenti. La notizia è stata riportata su Vanity Fair da Santo Pirrotta, che ha scritto: “Trasloco in corso per il viaggio dei sentimenti tv che cambia casa.” La chiusura del resort, che è stato un pilastro per il programma, ha suscitato non poco scalpore tra i fan più affezionati. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Temptation Island cambia location: l'ultimo aggiornamento sul reality show condotto da Filippo Bisciglia; Temptation Island, è rottura tra Siria Pingo e Matteo Vitali. I social insorgono e lui sbotta: “Adesso parlo io”; Problemi per Temptation Island, chiude la location storica: cosa succede al reality?; Temptation Island, cos'è successo nella quinta puntata: Anna e Alfred si sono lasciati. 🔗Cosa riportano altre fonti

Temptation Island, il reality show cambia location e versione - Temptation Island, il reality show cambia location e versione: ecco cosa è emerso nelle ultime ore dall'indiscrezione ... 🔗361magazine.com

Temptation Island 2025 trasloca: ecco la nuova location del reality condotto da Filippo Bisciglia - Il reality show cambia scenario: addio Sardegna, la nuova edizione sarà girata in un resort calabrese. L'avvio delle riprese è previsto tra maggio e giugno. 🔗msn.com

Temptation Island cambia location e si prepara per l’edizione Vip: ecco dove si svolgerà - "Temptation Island si trasferisce a Guardavalle, in provincia di Cosenza, per una nuova edizione che includerà anche un cast Vip. Le riprese inizieranno in estate, promettendo emozioni e tensioni." ... 🔗ecodelcinema.com