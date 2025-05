Temptation Island dice addio alla Sardegna | ecco la nuova location del reality delle coppie

© Ilfattoquotidiano.it - “Temptation Island dice addio alla Sardegna”: ecco la nuova location del reality delle coppie Temptation Island, il reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Dopo anni trascorsi in Sardegna, la produzione avrebbe scelto di trasferirsi in Calabria, precisamente a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. La notizia è stata diffusa da LaC News 24, testata calabrese che svela: “Da settimane ormai fervono i preparativi intorno al resort scelto per le riprese, che dureranno due mesi interi – fino a settembre, probabilmente – per abbracciare anche la parte ‘vip’ del format, spaccato in due parti”.Il cambio di location sarebbe legato alla vendita del resort sardo Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula, storica location del programma. Già lo scorso aprile Vanity Fair aveva anticipato la notizia, segnalando che il villaggio non risultava più operativo e che il sito ufficiale era stato disattivato. 🔗 Cambio di scenario per, ildi Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Dopo anni trascorsi in, la produzione avrebbe scelto di trasferirsi in Calabria, precisamente a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. La notizia è stata diffusa da LaC News 24, testata calabrese che svela: “Da settimane ormai fervono i preparativi intorno al resort scelto per le riprese, che dureranno due mesi interi – fino a settembre, probabilmente – per abbracciare anche la parte ‘vip’ del format, spaccato in due parti”.Il cambio disarebbe legatovendita del resort sardo Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula, storicadel programma. Già lo scorso aprile Vanity Fair aveva anticipato la notizia, segnalando che il villaggio non risultava più operativo e che il sito ufficiale era stato disattivato. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

