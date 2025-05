Temptation Island cambia location e si sdoppia | dove si svolge e la versione vip

© Quotidiano.net - Temptation Island cambia location e si sdoppia: dove si svolge e la versione vip Temptation Island cambia casa. E lo fa dopo ben 11 edizioni nella medesima location. Quella che prenderà il via presumibilmente a luglio su Canale 5 in Prima serata sarà la quattordicesima edizione del reality show targato Fascino e condotto da Filippo Bisciglia. Ma non sarà la dodicesima all’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula.Temptation Island quest’anno cambia regione. Dopo la prima edizione che si era svolta in Puglia e precisamente a Castellaneta Marina in provincia di Taranto, e la seconda che era stata girata nel Lazio, ovvero a Gaeta in provincia di Latina, sembrava essere la Sardegna la sua casa definitiva e invece si cambia ancora: il programma di Maria De Filippi sarà ospitato dal resort ‘Calandrusa’ a Guardavalle Marina in Calabria. E il motivo sarebbe da ricercare nel fatto che l’Is Morus Relais sarebbe stato venduto poco tempo fa e quindi non sarebbero più in essere gli accordi per la realizzazione del programma in questa location. 🔗 casa. E lo fa dopo ben 11 edizioni nella medesima. Quella che prenderà il via presumibilmente a luglio su Canale 5 in Prima serata sarà la quattordicesima edizione del reality show targato Fascino e condotto da Filippo Bisciglia. Ma non sarà la dodicesima all’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula.quest’annoregione. Dopo la prima edizione che si era svolta in Puglia e precisamente a Castellaneta Marina in provincia di Taranto, e la seconda che era stata girata nel Lazio, ovvero a Gaeta in provincia di Latina, sembrava essere la Sardegna la sua casa definitiva e invece siancora: il programma di Maria De Filippi sarà ospitato dal resort ‘Calandrusa’ a Guardavalle Marina in Calabria. E il motivo sarebbe da ricercare nel fatto che l’Is Morus Relais sarebbe stato venduto poco tempo fa e quindi non sarebbero più in essere gli accordi per la realizzazione del programma in questa. 🔗 Quotidiano.net

