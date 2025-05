Temptation Island abbandona la Sardegna | la prossima location sarà Guardavalle Marina in Calabria

Sono passati 11 anni dalla prima volta che l'iconico resort Is Morus Relais in Sardegna ha accolto Temptation Island. Lo show più atteso di tutta l'estate condotto da Filippo Bisciglia passa dall'isola alla costa ionica. Si trasferirà precisamente a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Era già nell'aria da un po', ma ora pare che una rivoluzione vera e propria arriverà da parte della produzione. Temptation Island sbarca in Calabria Cambio location e cambio scenario dunque per il reality: ad influenzare la decisione pare essere stato anche il cambio di gestione del resort di Pula (CA). Infatti, attualmente il sito di Is Morus Relais pare essere offline, cosa che ha fatto propendere la produzione su altri scenari. A svelare la notizia del cambio location è stato il quotidiano locale calabro LaC News 24, che ha intercettato i movimenti della troupe in arrivo.

