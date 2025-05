Temptation Island 2025 trasloca | ecco la nuova location del reality condotto da Filippo Bisciglia

© Movieplayer.it - Temptation Island 2025 trasloca: ecco la nuova location del reality condotto da Filippo Bisciglia reality show cambia scenario: addio Sardegna, la nuova edizione sarà girata in un resort calabrese. L'avvio delle riprese è previsto tra maggio e giugno. Dopo anni di tramonti mozzafiato e falò di confronto nella suggestiva cornice sarda di Santa Margherita di Pula, Temptation Island è pronto a voltare pagina. La nuova edizione del celebre reality di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Fascino PGT, si sposterà ufficialmente in Calabria, più precisamente a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. A rivelarlo sono stati LaC News 24 e IlReggino.it, che hanno anche anticipato come la produzione sia già attiva sul posto per predisporre la nuova location. Perché Temptation Island lascia la Sardegna Il cambiamento si è reso necessario dopo la vendita dello storico .

