Temporali in arrivo sul Veneto da domenica allerta in tutta la regione

© Veronasera.it - Temporali in arrivo sul Veneto, da domenica allerta in tutta la regione domenica 4 maggio, è prevista sul Veneto un’instabilità in aumento a partire dalle Dolomiti con probabili rovesci e Temporali sparsi in successiva estensione alla pianura specie dalla sera. Lunedì, poi, è previsto tempo instabile e. 🔗 Il meteo regionale segnala che dalle ore centrali di domani,4 maggio, è prevista sulun’instabilità in aumento a partire dalle Dolomiti con probabili rovesci esparsi in successiva estensione alla pianura specie dalla sera. Lunedì, poi, è previsto tempo instabile e. 🔗 Veronasera.it

Allerta Meteo Improvvisa: Temporali, Grandine e Crollo Termico in Arrivo Domenica! - Roma - Una perturbazione atlantica interromperà l’attuale stabilità climatica, portando forti temporali, rischio nubifragi e drastico calo delle temperature, specie su Nord e Centro Italia. Si chiude la parentesi di tempo stabile e temperature sopra media che ha caratterizzato l’inizio di maggio. L’Italia si prepara a un cambiamento netto sul fronte meteorologico: una massa d’aria più fredda proveniente da latitudini settentrionali darà vita a una vasta area di instabilità atmosferica, che nel corso della giornata di domenica si estenderà a gran parte della penisola. 🔗abruzzo24ore.tv

Temporali in arrivo, allerta meteo a Milano dal pomeriggio di domenica 4 maggio - Milano, 3 maggio 2025 - Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla su Milano per rischio temporali dalle ore 14 di domani, domenica 4 maggio. Durante l'allerta meteo, si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi Seveso e Lambro e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. 🔗ilgiorno.it

Meteo Italia: Sole fino a sabato, poi piogge in arrivo da domenica 13 aprile - Meteo Italia, prossimi giorni: bel tempo e temperature in aumento fino a sabato, poi da domenica 13 aprile arriva una perturbazione con piogge al Nord e nuvole al Centro-Sud. Nord Italia Fino a sabato 12 aprile, il Nord godrà di condizioni prevalentemente soleggiate, con temperature in aumento. Tuttavia, a partire da domenica 13 aprile, è previsto l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge diffuse, soprattutto nelle regioni nord-occidentali. 🔗dayitalianews.com

Temporali e maltempo sul Veneto: allerta della Regione da domenica pomeriggio; Veneto in allerta: da domenica pomeriggio temporali in arrivo con rischio idrogeologico; Sole e caldo, ma da domenica sera allerta meteo in Veneto: «temporali forti e allagamenti»; Meteo Veneto. Soleggiato e caldo sabato, domenica primi temporali in arrivo. Da lunedì tempo instabile e deciso calo delle temperature. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Temporali e maltempo sul Veneto: allerta della Regione da domenica pomeriggio - Fino all'intera giornata di lunedì 5 maggio è stato dichiarato sul Veneto lo stato di attenzione per criticità idrogeologica e temporali. Prime precipitazioni attese in montagna, domenica sera arriver ... 🔗trevisotoday.it

Avvisi Protezione Civile Venezia: forti temporali in arrivo - Allerta meteo in Veneto: attesi rovesci e temporali intensi tra domenica 4 e lunedì 5 maggio. Gli avvisi del Comune e della Regione del Veneto. 🔗lavocedivenezia.it

Sole e caldo, ma da domenica sera allerta meteo in Veneto: «temporali forti e allagamenti» - Il Veneto sarà interessato da un significativo cambiamento delle condizioni atmosferiche a partire da domenica 4 maggio, quando si verificherà un aumento dell'instabilità atmosferica. Nelle ore centra ... 🔗nordest24.it