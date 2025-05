Temporali in arrivo allerta meteo a Milano dal pomeriggio di domenica 4 maggio

© Ilgiorno.it - Temporali in arrivo, allerta meteo a Milano dal pomeriggio di domenica 4 maggio Milano, 3 maggio 2025 - Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla su Milano per rischio Temporali dalle ore 14 di domani, domenica 4 maggio.Durante l'allerta meteo, si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi Seveso e Lambro e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. 🔗 , 32025 - Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un'gialla super rischiodalle ore 14 di domani,.Durante l', si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi Seveso e Lambro e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomenirologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. 🔗 Ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Temporali in arrivo su Napoli e provincia: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali di livello 'giallo' valido dalla mezzanotte fino alle 14 di martedì 15 aprile. Sui quadranti centro-settentrionali della Campania e, in... 🔗napolitoday.it

Pioggia in arrivo: allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico - Codice giallo per temporali e rischio idrogeologico su gran parte della Toscana dalle 22 di oggi, domenica 9 marzo, alle 12 di lunedì 10 marzo. Lo ha emesso la sala operativa della Protezione Civile regionale, in seguito alla perturbazione che interesserà la Regione dal pomeriggio e sera di oggi... 🔗pisatoday.it

In arrivo nuovi temporali e grandinate: prorogata l'allerta meteo - La Protezione Civile della Regione Campania, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato di ulteriori 24 ore - fino alle ore 14 di domani, domenica 30 marzo - la vigente allerta meteo per temporali di livello Giallo. Su tutto il territorio regionale sono previsti ancora... 🔗napolitoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Temporali in arrivo, allerta meteo a Milano dal pomeriggio di domenica 4 maggio; Allerta Meteo, ciclone in arrivo: nubifragi e temporali al Centro-Sud; Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: Temporali, Grandine e Venti forti in arrivo, le Regioni colpite; Allerta Meteo: Italia nel caos con sabbia sahariana e temporali. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Allerta Meteo Improvvisa: Temporali, Grandine e Crollo Termico in Arrivo Domenica! - Meteo Roma - 03/05/2025 12:40 - Una perturbazione atlantica interromperà l’attuale stabilità climatica, portando forti temporali, rischio nubifragi e drastico calo ... 🔗abruzzo24ore.tv

Allerta Meteo: Italia nel caos, sabbia del Sahara, forti temporali e neve in arrivo - MeteoWeb Dopo giorni dominati da condizioni stabili e temperature sopra la media stagionale, il tempo sull’Italia è pronto a cambiare volto. Una nuova fase meteorologica, segnata da instabilità cresce ... 🔗informazione.it

Avviso Meteo: Grandine e Temporali in agguato, ecco quando colpiranno - Avviso meteo: in arrivo forti temporali con pure il rischio di grandinate, nubifragi e intense raffiche di vento su alcune delle nostre regioni. In termine tecnico questi eventi meteo estremi vengono ... 🔗ilmeteo.it