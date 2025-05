Templi gratis per la prima domenica di maggio | sarà inaugurato un nuovo percorso archeologico

© Agrigentonotizie.it - Templi gratis per la prima domenica di maggio: sarà inaugurato un nuovo percorso archeologico domenica 4 maggio, in occasione dell'accesso gratuito nella Valle dei Templi previsto per la prima domenica del mese, sarà possibile accedere dal varco del Teatro ellenistico, che si trova nei pressi dell'ex scuola rurale e che sarà pienamente operativo. Per l’occasione il Parco. 🔗 Domani,, in occasione dell'accesso gratuito nella Valle deiprevisto per ladel mese,possibile accedere dal varco del Teatro ellenistico, che si trova nei pressi dell'ex scuola rurale e chepienamente operativo. Per l’occasione il Parco. 🔗 Agrigentonotizie.it

Prima domenica del mese al museo, ecco i luoghi statali che si visitano gratis - Il 6 aprile torna l'appuntamento con la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, in musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali. Ecco i luoghi aperti a Palermo e... 🔗palermotoday.it

Valle dei templi, prima domenica del mese con ingresso gratuito e laboratorio per bambini - Il 6 aprile è la prima domenica del mese a ingresso gratuito nella Valle dei templi, ma ci sarà anche una visita-laboratorio per bambini al museo Griffo sulle decorazioni delle antiche domus. Un’occasione da non perdere per scoprire la potenza dell’antica Akragas, nell’anno di Agrigento Capitale... 🔗agrigentonotizie.it

Ingresso gratis nella Reggia di Caserta per la prima domenica di aprile - Domenica 6 aprile la Reggia di Caserta aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese.Aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi le Sale Vanvitelli e la Sala... 🔗casertanews.it

Prima domenica del mese gratuita, tutte le iniziative a Segesta e Selinunte - La prossima è la prima domenica del mese (4 maggio) e il Parco archeologico di Segesta e quello di Selinunte che si vestono a festa complice ... 🔗itacanotizie.it

Valle dei templi, musei e non solo senza pagare: il 4 maggio è la prima domenica del mese - Il 4 maggio è la prima domenica del mese e, come da tradizione, la Valle dei templi e il museo archeologico Pietro Griffo saranno accessibili senza pagare biglietto. Si tratta della consueta ... 🔗agrigentonotizie.it

Valle dei Templi, domenica ingresso gratuito e visita guidata al teatro Ellenistico - La Valle riapre l’accesso dal Teatro Ellenistico, per la prima domenica del mese (4 maggio), l’ingresso sarà gratuito ... 🔗grandangoloagrigento.it