TECHETECHETÈ | IL SABATO SERA DI RAI1 CON LE RICHIESTE DEI BIG MAESTRAENZE E PUBBLICO

Due sabati sera con TECHETECHETÈ su RAI1. A decidere quali teche mandare, le video RICHIESTE della grande famiglia Rai: i volti noti della tv, le maestranze e i telespettatori. Sono loro a costruire due SERAte speciali in onda SABATO 3 e il 10 maggio in prima SERAta su RAI1, con video-RICHIESTE inviate tramite cellulare: canzoni da voler riascoltare, programmi e protagonisti indimenticabili da voler rivedere. Note musicali e immagini che la Rai ha portato nelle nostre case in oltre 70 anni di storia. Tra le video RICHIESTE anche quelle di Mara Venier, Milly Carlucci, Antonella Clerici, Carlo Conti, Massimo Giletti, Marco Liorni e Nino Frassica. E ancora le video RICHIESTE di registi, autori, cameramen, montatori e sarte e quelle dei telespettatori. Un gioco della memoria che pone tutti sullo stesso piano: chi la televisione l'ha fatta e la fa.

