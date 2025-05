Techetechetè – A gentile richiesta | tutto quello che c’è da sapere sulla serata speciale di oggi

Techetechetè – A gentile richiesta: anticipazioni e streaming

Questa sera, sabato 3 maggio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Techetechetè – A gentile richiesta, una puntata speciale del programma di intrattenimento che da anni ci fa compagnia subito dopo il Tg1. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio

Anticipazioni

Protagonista è la grande "Famiglia Rai", volti noti del teleschermo, ma anche tutte le Maestranze che ogni giorno rendono possibile la messa in onda e ovviamente i Telespettatori che giocano a Techetechetè con le loro video richieste. Sono loro a costruire due serate speciali in prima serata su Rai 1, con video – richieste inviate tramite cellulare: canzoni da voler riascoltare, programmi e protagonisti indimenticabili da voler rivedere. Note musicali e immagini che la Rai ha portato nelle nostre case in oltre 70 anni di storia.

