Team Paletti trionfa alla cronosquadre Papà Cervi a Gattatico

© Sport.quotidiano.net - Team Paletti trionfa alla cronosquadre Papà Cervi a Gattatico Team Paletti nella cronosquadre nazionale Papà Cervi a Gattatico con il terzetto formato da Riccardo Collina, Nicolò Fiumara e Marcello Pelloni (foto).I tre rider diretti da Michele Paletti hanno percorso i 15 chilometri alla media di 44,890 chilometri orari precedendo il terzetto della Cotignolese (Ra) di 32", mentre sul terzo gradino del podio sono saliti i lombardi della Romanese ed i trentini del Montecorona. Per Fiumara quello di Gattatico è il secondo sigillo stagionale, mentre Collina e Pelloni hanno centrato il loro primo sigillo. Buona anche la prova del Team Paletti 2 composto da Boschetti,Marzari e Medici. Gli allievi del Team Paletti in gran condizione saranno al via domani della classica dei colli bolognesi a Zola Predosa per proseguire la striscia vincente.

