Tchatchoua | Dobbiamo giocare bene! Vogliamo rimanere in Serie A

Tchatchoua, esterno del centrocampo a 5 del Verona, pone un obiettivo per la sua squadra su Dazn per la partita contro l'Inter. OBIETTIVO – Tchatchoua apre così a Inter-Verona: «Io penso che è un'importante parte della stagione. Umiltà la parola d'ordine, bisogna giocare bene tutte le partite e approcciarle così. La mia ambizione è quella di rimanere in Serie A, è molto importante. Vedremo dopo che succederà in questa estate»

