Tchatchoua a Dazn | Dovremo approcciare bene la partita! Voglio raggiungere la salvezza con il Verona…

© Internews24.com - Tchatchoua a Dazn: «Dovremo approcciare bene la partita! Voglio raggiungere la salvezza con il Verona…» Tchatchoua a Dazn: «Dovremo approcciare bene la partita! Voglio raggiungere la salvezza con il Verona.» Le parole del giocatore degli scaligeriCosi Jackson Tchatchoua, nel pre gara di Inter Verona, gara valida per la 35a giornata di Serie A. Le sue parole ai microfoni di Dazn:LE PAROLE DI Tchatchoua A Dazn- «Siamo in una fase importante della stagione, serve umiltà e bisogna approcciare bene la partita. Voglio la salvezza con il Verona, vedremo poi cosa succederà questa estate»SEGUI CON NOI INTER HELLAS VERONALE FORMAZIONI UFFICIALIINTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 7 Zielinski, 59 Zalewski; 8 Arnautovic, 11 Correa. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 9 Thuram, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 32 Dimarco, 48 Re Cecconi, 95 Bastoni, 99 Taremi.

