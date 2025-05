Tbc assenza di citofoni e decessi | esposto in Procura di ventinove detenuti a Lecce

Tbc, assenza di citofoni e decessi: esposto in Procura di ventinove detenuti - LECCE – Sui problemi sanitari nel carcere di Lecce non ci sono solo le rimostranze dell’associazione Antigone, che di recente ha svolto un controllo nell’istituto penitenziario di Borgo San Nicola, ma anche un esposto che ha raggiunto, fra gli altri organi, la Procura di Lecce. A firmarlo sono... 🔗lecceprima.it

