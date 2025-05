Tattoo castelli aperti sagre vino e musica live | il week-end in provincia

© Bergamonews.it - Tattoo, castelli aperti, sagre, vino e musica live: il week-end in provincia Tattoo week-end a Chiuduno, la nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievali (domenica), “Treviglio Country”, “Un Lago divino” a Sarnico e “Lavoro & Rock” a Colere.Da annotare, inoltre, la sagra di San Vittore a Brembate, la sagra alpina di primavera a Lallio, la festa di San Giuseppe a Quintano di castelli Calepio, teatro dialettale a Foresto Sparso, visite guidate e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 3 e domenica 4 maggio.ALBINO– “Albino Classica”, nuovo appuntamento fra musica ed emozioniBREMBATE– Sagra di San Vittore a Brembate: il programma 2025BREMBATE DI SOPRA– “Alla scoperta della Legler”, visita guidata teatralizzataBRIGNANO GERA D’ADDA– Nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievalicastelli CALEPIO– Festa di San Giuseppe a Quintano– A castelli Calepio la comunità indiana ricorda il maestro RavidassCAVERNAGO– Nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievaliCHIGNOLO D’ISOLA– A Chignolo concerto per sassofono e organoCHIUDUNO– Tattoo weekend, a Chiuduno l’arte del tatuaggio incontra musica e spettacoloCLUSONE– A Clusone conversazione con Ornella Ravaglia– Visite guidate alla Casa dell’Orfano a Clusone– Nuova visita guidata a “I Grandi Classici” di ClusoneCOLERE– “Lavoro & Rock”, a Colere cucina, musica e divertimentoCOLOGNO AL SERIO– A Cologno il concerto “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi– Nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievaliCOVO– Nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievaliFORESTO SPARSO– Commedia dialettale a Foresto SparsoLALLIO– Sagra Alpina di primavera a Lallio: il programma dell’edizione 2025LEFFE– Apertura del Museo del Tessile a LeffeMARTINENGO– Nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievaliPAGAZZANO– Nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievaliPARRE– Apertura del Museo e del Parco Archeologico a ParreRANICA– Al Druso concerto di Fusion Experience QuartetROMANO DI LOMBARDIA– Nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievaliSARNICO– A Sarnico torna “Un Lago divino”– A Sarnico la mostra “Terre incantate”SERIATE– Cucina, fuochi e celebrazioni: a Seriate torna la Festa di Paderno– Fuochi, celebrazioni e aggregazione: a Comonte torna la Festa di Santa EurosiaSOLZA– Nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievaliSOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII– Visita guidata teatralizzata all’abbazia di Sant’Egidio in Fontanella di Sotto il MonteTORRE PALLAVICINA– Nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievaliTREVIGLIO– Torna “Treviglio Country”– Nuova giornata dei castelli, palazzi e borghi medievaliVALBONDIONE– A Valbondione incontro con l’autore Davide Bordoni 🔗 Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. 