Tarquinia un red carpet per gli amici a quattro zampe

Tarquinia, 3 maggio 2025 – Domenica 4 maggio, alle 11, alla Mostra Mercato delle Macchine Agricole, andrà in scena un evento speciale dedicato alla promozione delle adozioni canine: "zampe in missione. a caccia di amore". Protagonisti saranno Giulitti, Oscar, Tavor, Pamela e il piccolo Thor, cinque ospiti del canile comunale, pronti a sfilare sul loro personale "red carpet", in via delle Carene, al Lido, con un solo obiettivo: conquistare il cuore di una nuova famiglia.L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Tarquinia, il gestore del canile e l'Oipa, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, che ha voluto e promosso l'evento. I volontari dell'Oipa, insieme agli operatori del canile, accompagneranno i cani durante la sfilata, raccontando al pubblico le loro storie e caratteristiche.

