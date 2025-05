Tari perché in dieci anni Romizi non l’ha abbassata?

© Lanazione.it - "Tari, perché in dieci anni. Romizi non l'ha abbassata?" Tari si poteva evitare? E perché, in dieci anni, la Giunta Romizi non è stata in grado di mettere in campo le razionalizzazioni necessarie a tale scopo? Soltanto chi pensa a fare polemiche sui giornali e sui social, può pensare che una riforma del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per altro gestito da Gesenu, di cui il comune di Perugia è socio di minoranza, si potesse approvare in pochi mesi". E' quanto dichiarano in una nota i consiglieri di maggioranza, che aggiungono: "Invitiamo i colleghi dell'opposizione a fare meno comunicati roboanti e più proposte concrete, oltre che a collaborare in maniera davvero propositiva per individuare insieme le soluzioni migliori a fare in modo che la Tari possa pesare sempre meno sulle tasche dei cittadini. Data la loro decennale esperienza alla guida della città, potranno quantomeno sottoporci i progetti di riforma che avevano immaginato e mai approvato".

