Tari e consulta porto Morese contro il Pd

© Ilrestodelcarlino.it - Tari e consulta porto, Morese contro il Pd porto San Giorgio: questi, secondo il consigliere della lista Si può Emanuele Morese, sono gli elementi caratterizzanti il metodo dell'amministrazione di cui sarebbe stata data testimonianza anche dal rendiconto del 2024 in sede della sua recente approvazione da parte del consiglio comunale. Sono considerazioni che Morese affida ad un comunicato. In particolare evidenzia l'impegno dell'amministrazione nel sociale per il quale nel 2024 ha speso 1,8 milioni somma destinata ad arrivare a 2 milioni nel 2025. Anche per la Tari dice non ci sono stati aumenti come promesso e che i 6 euro in più nella bolletta derivano da una misura statale, il Bonus Sociale per le famiglie in difficoltà. Tutto quanto premesso, Morese passa a criticare l'opposizione perché "continua a porre domande tendenziose sul perché le Tariffe non siano scese, in considerazione degli aumenti sostenuti dai cittadini per l'incendio all'autoparco del 2023".

Consulta per il porto e tariffe Tari - L’istituzione della Consulta del porto è l’ottavo e ultimo argomento proposto all’ordine del giorno del consiglio comunale convocato alle ore 19 di martedì prossimo 29 aprile. Sarà l’ultimo argomento ad essere esaminato ma il primo dal punto di vista politico. Oltre alla creazione della consulta del porto, gli altri temi di maggiore peso sottoposti al vaglio del consiglio sono l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2024 e delle tariffe TARI 2025. 🔗ilrestodelcarlino.it

Diportisti, associazioni, attività . Nascerà la ’Consulta del porto’ - Attraverso la Consulta, l’Amministrazione comunale intende promuovere e valorizzare lo sviluppo nonché migliorare i servizi e la funzionalità del porto rafforzandone l’attrattività ed incentivando la partecipazione di diportisti, associazioni, attività commerciali, operatori del settore e fruitori. Lo afferma l’assessore allo sport e alla pesca, Fabio Senzacqua, al quale il sindaco Valerio Vesprini, ha affidato anche la delega al porto. 🔗ilrestodelcarlino.it

"Porto, è mancata la trasparenza" - "Come ampiamente previsto è stata vinta da Grimaldi l’asta bandita dall’Autorità Portuale per vendere l’unico terminal che era interamente di proprietà pubblica nel porto di Ravenna: il terminal traghetti". Su questo tema interviene Marisa Iannucci, candidata Sindaca per Ravenna in Comune, Pci, Partito della Rifondazione Comunista e Potere al Popolo. "Nessuna risposta è nel frattempo intervenuta dal Comune e, in particolare, dall’assessora Annagiulia Randi, interpellata da Ravenna in Comune con una lettera aperta e a cui era stata rivolta la seguente domanda: "perché verrà venduto un prezioso ... 🔗ilrestodelcarlino.it

