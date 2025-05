Tardelli sicuro | Gol annullato a Mkhitaryan? Regola assurda Inter ho fiducia per il ritorno Ma occhio a Yamal è un fenomeno

© Internews24.com - Tardelli sicuro: «Gol annullato a Mkhitaryan? Regola assurda. Inter, ho fiducia per il ritorno. Ma occhio a Yamal, è un fenomeno» Tardelli, l’ex giocatore è tornato sul gol annullato all’Inter contro il Barcellona: le sue dichiarazioniMarco Tardelli, nel suo editoriale scritto per La Stampa si è detto impressionato dai numeri e dalle giocate messi in mostra dall’asso spagnolo non ancora maggiorenne nella sua breve ma già intensa carriera. Inoltre, è ritornato sul gol annullato a Mkhitaryan che ha destato non poche polemiche. LE PAROLE DI Tardelli – «Le magie dispensate mercoledì sera contro l’Inter, il gol e la doppia traversa con giocate che la grande maggioranza dei colleghi nemmeno arriva a pensare, unite all’atteggiamento da leader confermano che siamo di fronte a un nuovo fenomeno. Peccato per la Regola, che reputo assurda, di punire sostanzialmente chi ha il piede più lungo, altrimenti il 3-4 di Mkhitaryan avrebbe potuto consentire alla squadra di Simone Inzaghi di uscire dalla grande serata del Montjuic con una vittoria – il pensiero dell’ex centrocampista -. 🔗 , l’ex giocatore è tornato sul golall’contro il Barcellona: le sue dichiarazioniMarco, nel suo editoriale scritto per La Stampa si è detto impressionato dai numeri e dalle giocate messi in mostra dall’asso spagnolo non ancora maggiorenne nella sua breve ma già intensa carriera. Inoltre, è ritornato sul golche ha destato non poche polemiche. LE PAROLE DI– «Le magie dispensate mercoledì sera contro l’, il gol e la doppia traversa con giocate che la grande maggioranza dei colleghi nemmeno arriva a pensare, unite all’atteggiamento da leader confermano che siamo di fronte a un nuovo. Peccato per la, che reputo, di punire sostanzialmente chi ha il piede più lungo, altrimenti il 3-4 diavrebbe potuto consentire alla squadra di Simone Inzaghi di uscire dalla grande serata del Montjuic con una vittoria – il pensiero dell’ex centrocampista -. 🔗 Internews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Barcellona primo in Liga... con l'aiutino. Annullato un gol nettamente regolare al Rayo Vallecano VIDEO - Il Barcellona approfitta dei passi falsi di Real e Atletico Madrid che avevano entrambe pareggiato. La squadra di Flick batte il Rayo Valecano... 🔗calciomercato.com

Inter Monza 0-0 LIVE: gol Lautaro, ma interviene il VAR, gol annullato - Allo stadio San Siro il match valido per la 28ª giornata di Serie A tra Inter Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Inter Monza, valevole per la 28ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. SEGUI QUI LA DIRETTA DI INTER MONZA 🔗calcionews24.com

Lecce-Milan diretta: annullato un gol a Gimenez, poi Krstovic fa 1-0. Esplode il Via del Mare - Diavolo d'un passato. Il Lecce a caccia di rivincite contro il Milan: è l'occasione per Giampaolo di affrontare il proprio passato, forse l'avventura più scottante del... 🔗quotidianodipuglia.it

Cosa riportano altre fonti

Tardelli: Gol annullato a Mkhitaryan? Regola assurda. Inter, ho fiducia per il ritorno. Ma occhio a Yamal, è un fenomeno; Come Grosso e Tardelli! Esultanza da Campione di Zuppardo che salva i granata dalla retrocessione; Myrta Merlino, compagna Marco Tardelli/ Foto, Ecco come ci siamo conosciuti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Gol annullato Inter-Venezia, Graziano Cesari: "Questa immagine ci dà il verdetto sicuro" | FOTO - Gol annullato Inter-Venezia, la moviola di Graziano Cesari “Il gol è stato annullato per fallo di mano. Quindi non viene mai preso in considerazione il contato tra i due giocatori. 🔗msn.com

Da Rivera a Grosso fino a Tardelli: la classifica di Frattesi e Raspadori dei gol iconici segnati dall'Italia alla Germania - Da Rivera a Rossi, passando per Grosso, Del Piero e Balotelli, fino alla rete di Tardelli dopo la quale è seguita una delle esultanze più iconiche di sempre. Ecco il video postato sul profilo ... 🔗msn.com

Tardelli sicuro: «Tudor sereno e determinato, sa cosa la Juve si aspetta da lui. Giuntoli? Mi faccio questa domanda su di lui» - Tardelli sicuro: di seguito le sue dichiarazioni su La Stampa sulla nuova Juventus di Tudor, attesa domani dall’impegno casalingo contro il Genoa Marco Tardelli è intervenuto a La Stampa per parlare ... 🔗juventusnews24.com