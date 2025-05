Taranto in 10 identificati dai carabinieri per aver cantato Bella ciao il 25 aprile | scoppia la polemica politica

© Tgcom24.mediaset.it - Taranto, in 10 identificati dai carabinieri per aver cantato "Bella ciao" il 25 aprile: scoppia la polemica politica Rischiano una denuncia per "inosservanza dei divieti delle autorità", ossia del mancato rispetto di quella sobrietà alla quale il governo aveva invitato tutti per il lutto nazionale dopo la morte di Papa Francesco 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Terremoto Potenza oggi di 4.2 avvertito a Taranto, Bari, Foggia e tutta la Puglia: scossa alle 10.01, gente in strada. Evacuati uffici e scuole - Terremoto 4.2 a Potenza avvertita oggi alle 10.01. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata avvertita in modo molto netto a Potenza e a Matera pochi minuti fa, intorno... 🔗ilmessaggero.it

Terremoto Potenza oggi di 4.2 avvertito a Taranto, Bari, Foggia e tutta la Puglia: scossa alle 10.01, gente in strada. Evacuati uffici e scuole - Terremoto 4.2 a Potenza avvertita oggi alle 10.01. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata avvertita in modo molto netto a Potenza e a Matera pochi minuti fa, intorno... 🔗ilmattino.it

Terremoto 4.2 a Potenza, forte scossa alle 10,01 avvertita anche in Puglia (da Taranto a Bari): gente in strada, evacuati uffici e scuole - Terremoto 4.2 a Potenza avvertita oggi alle 10.01. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata avvertita in modo molto netto a Potenza e a Matera pochi minuti fa, intorno... 🔗ilmessaggero.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mottola, dieci identificati dai Carabinieri per aver cantato «Bella ciao» il 25 aprile: è polemica; Mottola (Taranto), cantano Bella ciao il 25 aprile: identificati in dieci per il «mancato rispetto della sobrietà; Cantano ‘Bella ciao’ il 25 aprile ma un carabiniere li ferma: “Non è sobrietà”. È polemica a Mottola; Cantano Bella ciao e vengono identificati nel Tarantino: è polemica. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mottola (Taranto), cantano “Bella ciao” il 25 aprile: identificati in dieci per il «mancato rispetto della sobrietà» - Rischiano una denuncia per «inosservanza dei divieti delle autorità». Fratoianni (Avs) ha annunciato un'interrogazione parlamentare. La replica del sindacato dei carabinieri: «Abbiamo rispettato le di ... 🔗msn.com

Mottola, dieci identificati dai Carabinieri per aver cantato «Bella ciao» il 25 aprile: è polemica - Fratoianni (Avs): «denuncia inaccettabile in contrasto con la Costituzione». Nicola Magno, segretario generale regionale del sindacato Unarma: «Seguite le direttive» ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Cantano 'Bella ciao' il 25 aprile nel Tarantino,identificati - Cantano 'Bella ciao' il 25 aprile festeggiando la liberazione dal nazifascismo e vengono identificati da un maresciallo dei carabinieri. (ANSA) ... 🔗ansa.it