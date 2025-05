© Ilrestodelcarlino.it - Tante iniziative per tutte le età al Centro per le famiglie

Ilper ledi Cesena (via Ancona, 310) propone a maggio un ricco calendario digratuite rivolte a genitori, bambine, bambini, adolescenti e nonni. Nel complesso, si tratta di una bella occasione per riflettere, crescere insieme, condividere esperienze educative e creative, rafforzare legami familiari e comunitari.‘Genitori Insieme’ – Percorso per i primi 1000 giorni. Si tratta di un ciclo di incontri interattivi pensati per accompagnare i genitori dalla gravidanza ai primi anni di vita dei figli: il primo è in programma per lunedì 5 maggio, alle ore 09:00: ‘Mi leggi una storia?’, con Nati per Leggere e la Pediatria di Comunità – letture per bambini e confronto tra genitori. A seguire: sabato 10 maggio, ore 17:00, evento conclusivo della ‘Settimana di Nati per Leggere’ presso la Biblioteca Malatestiana: letture in lingua, momenti pere pic-nic sul prato; martedì 14 maggio, ore 17:00, webinar ‘L’imbarazzo delle domande’ con la dottoressa Paola Bastianoni: come parlare ai bambini della morte. 🔗 Ilrestodelcarlino.it