Taglio al cuneo busta paga più ricca Dagli arretrati un tesoro da 400 euro

© Quotidiano.net - Taglio al cuneo, busta paga più ricca. Dagli arretrati un tesoro da 400 euro busta paga di giugno non solo vedrà l’applicazione del Taglio al cuneo fiscale, ma includerà anche un cospicuo importo a titolo di arretrati. Il ritardo nell’avvio della misura è dipeso Dagli indispensabili adeguamenti tecnici sulla piattaforma NoiPa, il sistema del Mef che gestisce i cedolini. Questi aggiornamenti erano necessari anche per ragioni di cybersicurezza. Questo slittamento si traduce ora in un significativo rimborso una tantum. Calcolando un beneficio mensile perso intorno agli 83,33 euro, e considerando i cinque mesi interessati dal ritardo (specificamente da gennaio a maggio 2025), l’importo totale degli arretrati che i lavoratori troveranno nella busta paga di giugno supererà i 400 euro complessivi. 🔗 L’attesa per i dipendenti pubblici (nella foto, il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo) sta finire: ladi giugno non solo vedrà l’applicazione delalfiscale, ma includerà anche un cospicuo importo a titolo di. Il ritardo nell’avvio della misura è dipesoindispensabili adeguamenti tecnici sulla piattaforma NoiPa, il sistema del Mef che gestisce i cedolini. Questi aggiornamenti erano necessari anche per ragioni di cybersicurezza. Questo slittamento si traduce ora in un significativo rimborso una tantum. Calcolando un beneficio mensile perso intorno agli 83,33, e considerando i cinque mesi interessati dal ritardo (specificamente da gennaio a maggio 2025), l’importo totale degliche i lavoratori troveranno nelladi giugno supererà i 400complessivi. 🔗 Quotidiano.net

