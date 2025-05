Tagli alla NASA | l’amministrazione Trump propone una riduzione del 24% nel 2026

© Laprimapagina.it - Tagli alla NASA: l’amministrazione Trump propone una riduzione del 24% nel 2026 l’amministrazione Trump ha presentato una proposta di bilancio che prevede un drastico Taglio ai finanziamenti destinati alla NASA per il 2026. Il piano prevede uno stanziamento di 18,8 miliardi di dollari, con un calo significativo rispetto ai 24,8 miliardi previsti per l’anno in corso: una riduzione del 24%.Quasi tutte le attività dell’Agenzia spaziale americana verrebbero interessate dalla stretta, inclusa la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), per la quale si prevede un Taglio di 508 milioni di dollari.La proposta impatterebbe anche i programmi di ricerca non direttamente legati ai voli spaziali con equipaggio, tra cui il progetto di raccolta e trasporto di campioni di rocce marziane sulla Terra. 🔗 ha presentato una proposta di bilancio che prevede un drasticoo ai finanziamenti destinatiper il. Il piano prevede uno stanziamento di 18,8 miliardi di dollari, con un calo significativo rispetto ai 24,8 miliardi previsti per l’anno in corso: unadel 24%.Quasi tutte le attività dell’Agenzia spaziale americana verrebbero interessate dstretta, inclusa la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), per la quale si prevede uno di 508 milioni di dollari.La proposta impatterebbe anche i programmi di ricerca non direttamente legati ai voli spaziali con equipaggio, tra cui il progetto di raccolta e trasporto di campioni di rocce marziane sulla Terra. 🔗 Laprimapagina.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tagli ai finanziamenti Hhs: l'amministrazione Trump valuta riduzione di 40 miliardi di dollari - L'amministrazione statunitense sta valutando di tagliare circa 40 miliardi di dollari di finanziamenti al Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (Hhs): lo riporta il Washington Post (Wp), che cita un documento di bilancio preliminare in suo possesso. I tagli rappresenterebbero circa un terzo della spesa discrezionale dell'Hhs. La bozza di bilancio, nota come 'passback', offre la prima panoramica completa delle priorità sanitarie e dei servizi sociali dell'Ufficio di Gestione e Bilancio del Presidente Donald Trump, in preparazione dell'invio al Congresso della sua richiesta di bilancio ... 🔗quotidiano.net

Radio Free Europe combatte contro i tagli dell’amministrazione Trump - Radio Free Europe promette di combattere contro i tagli dell’amministrazione del presidente americano Donald Trump. RFE ha intentato causa contro l’amministrazione Trump. Radio Free Europe combatte contro i tagli di Trump Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RI) ha intentato causa contro l’amministrazione del presidente Trump nel tentativo di annullare un ordine che blocca i finanziamenti all’emittente […] 🔗periodicodaily.com

L'amministrazione Trump taglia i fondi al database delle vulnerabilità CVE. Andrà offline? - La no-profit MITRE, che gestisce il database cruciale per la cybersicurezza, denuncia il mancato rinnovo del contratto da parte del governo federale e avvisa che senza i fondi il database non potrà più essere mantenuto. Trump aveva già tagliato ingenti fondi anche all'agenzia federale per la cybersicurezza CISA... Leggi tutto 🔗dday.it

Su questo argomento da altre fonti

Nasa, amministrazione Trump propone taglio budget del 25%; L’Amministrazione Trump propone un taglio del 25% al budget della NASA; Nasa, amministrazione Trump propone taglio budget del 25%; Taglio del 24% al budget NASA proposto dall'amministrazione Trump. 🔗Ne parlano su altre fonti

Bilancio Usa 2026, il piano di Trump: dai tagli agli aumenti per la difesa, cosa prevede - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bilancio Usa 2026, il piano di Trump: dai tagli agli aumenti per la difesa, cosa prevede ... 🔗tg24.sky.it

Nasa, amministrazione Trump propone taglio budget del 25% - L'amministrazione statunitense intende tagliare i finanziamenti alla Nasa di quasi un quarto nel 2026. Lo scrive la Tass, citando una proposta di bilancio pubblicata dalla Casa Bianca. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Stazione lunare e campioni da Marte a rischio coi tagli di Trump - L'amministrazione Trump prospetta un taglio del 24% del bilancio della NASA per l'anno fiscale 2026, con pesanti conseguenze su molti programmi in corso ... 🔗cdt.ch